ما حقيقة إغلاق مطار دمشق؟

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نفت السوري صحة الأنباء حول إغلاق ، مؤكدة عمل بشكل طبيعي وتسيير الرحلات منه دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل.وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح لوكالة أنباء " " أن المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.وأشار إلى أن المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.وأكد أن جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تماما من الصحة، داعيا إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.يشار إلى أن الإشاعات طالت أيضا منشآت ومؤسسات حكومية أخرى كالتشديد الأمني في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون.وفي منشور له عبر منصة "إكس"، حذر السوري حمزة من انتشار الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.