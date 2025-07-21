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عربي-دولي

ما حقيقة إغلاق مطار دمشق؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:34
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نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري صحة الأنباء حول إغلاق مطار دمشق، مؤكدة عمل المطار بشكل طبيعي وتسيير الرحلات منه دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل.
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وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح لوكالة أنباء "سانا" أن المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.

وأشار نخال إلى أن المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.

وأكد أن جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تماما من الصحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

يشار إلى أن الإشاعات طالت أيضا منشآت ومؤسسات حكومية أخرى كالتشديد الأمني في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، حذر  وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى من انتشار الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.
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