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كتاب يكشف المُواجهة بين الأميرة ديانا وكاميلا... هذا ما دار بينهما عام 1989

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:37
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كشف كتاب السيرة الذاتية "ديانا: قصتها الحقيقية - بكلماتها الخاصة"، كيف واجهت الأميرة ديانا كاميلا باركر بشكلٍ مباشر، بعدما اكتشفت خيانة تشارلز لها.
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وأشار الكاتب أندرو مورتون إلى أنّ الأميرة ديانا اقتربت من كاميلا في حفل عيد ميلاد السيّدة أنابيل غولدسميث الأربعين، عام 1989، وقالت لها: "أنا آسفة، فأنا أعترض طريقكما، لكنني أعرف ما يجري، لا تعامليني كحمقاء".
ولفت الكاتب إلى أنّ كاميلا حاولت الإنكار، لكّن الأميرة ديانا قالت: "أعرف ما يدور بينكِ وبين تشارلز، وأريدكِ فقط أن تعرفي ذلك".
 
 
فأجابت كاميلا: "جميع رجال العالم يقعون في حبكِ، ولديكِ طفلان جميلان، ماذا تريدين أكثر؟"، لتُجيبها الأميرة ديانا "كل ما أريده هو زوجي".  (ارم نيوز)
 
 
 
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