كتاب يكشف المُواجهة بين الأميرة ديانا وكاميلا... هذا ما دار بينهما عام 1989

كشف كتاب "ديانا: قصتها الحقيقية - بكلماتها الخاصة"، كيف واجهت بشكلٍ مباشر، بعدما اكتشفت خيانة لها.

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وأشار الكاتب إلى أنّ الأميرة ديانا اقتربت من كاميلا في حفل عيد ميلاد السيّدة الأربعين، عام 1989، وقالت لها: "أنا آسفة، فأنا أعترض طريقكما، لكنني أعرف ما يجري، لا تعامليني كحمقاء".

ولفت الكاتب إلى أنّ كاميلا حاولت الإنكار، لكّن الأميرة ديانا قالت: "أعرف ما يدور بينكِ وبين تشارلز، وأريدكِ فقط أن تعرفي ذلك".

فأجابت كاميلا: "جميع رجال العالم يقعون في حبكِ، ولديكِ طفلان جميلان، ماذا تريدين أكثر؟"، لتُجيبها الأميرة ديانا "كل ما أريده هو زوجي". (ارم نيوز)