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عربي-دولي
كتاب يكشف المُواجهة بين الأميرة ديانا وكاميلا... هذا ما دار بينهما عام 1989
Lebanon 24
21-07-2025
|
05:37
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كشف كتاب
السيرة الذاتية
"ديانا: قصتها الحقيقية - بكلماتها الخاصة"، كيف واجهت
الأميرة ديانا
كاميلا باركر
بشكلٍ مباشر، بعدما اكتشفت خيانة
تشارلز
لها.
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وأشار الكاتب
أندرو مورتون
إلى أنّ الأميرة ديانا اقتربت من كاميلا في حفل عيد ميلاد السيّدة
أنابيل
غولدسميث
الأربعين، عام 1989، وقالت لها: "أنا آسفة، فأنا أعترض طريقكما، لكنني أعرف ما يجري، لا تعامليني كحمقاء".
ولفت الكاتب إلى أنّ كاميلا حاولت الإنكار، لكّن الأميرة ديانا قالت: "أعرف ما يدور بينكِ وبين تشارلز، وأريدكِ فقط أن تعرفي ذلك".
فأجابت كاميلا: "جميع رجال العالم يقعون في حبكِ، ولديكِ طفلان جميلان، ماذا تريدين أكثر؟"، لتُجيبها الأميرة ديانا "كل ما أريده هو زوجي". (ارم نيوز)
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