Advertisement

عربي-دولي

محاولة سرقة في مانهاتن الأميركية تنتهي بإصابة رجل أمن بإطلاق نار

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1394565-638886995739726122.jpg
Doc-P-1394565-638886995739726122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب أحد عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية كان خارج الخدمة، بطلق ناري في متنزه بمانهاتن أول أمس السبت، في ما يبدو أنه محاولة سرقة انتهت بإطلاق نار، بحسب ما أفادت به شرطة نيويورك ومسؤولون اتحاديون.
Advertisement

وكان العنصر الأمني في حالة مستقرة أمس الأحد، ومن المتوقع أن ينجو من إصاباته. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث كان بدافع سياسي".

وذكرت الشرطة أن العنصر الأمني، الذي لم يكن يرتدي زيه الرسمي، كان جالساً في متنزه تحت جسر جورج واشنطن عندما اقترب منه رجل كان يركب في مؤخرة دراجة نارية صغيرة، وأطلق النار عليه في وجهه وذراعه. ورد العنصر الأمني على إطلاق النار أثناء فرار السائق والمهاجم المزعوم.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى ظهر أمس الأحد، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة.

من جهتها، نشرت وزارة الأمن الداخلي مقطع فيديو يظهر الرجلين على متن الدراجة النارية، وزعمت أن مطلق النار كان قد دخل البلاد بشكل غير قانوني في عام 2023، لكنه أفرج عنه.

لكن المتحدث باسم شرطة نيويورك قال إنه "لا يملك معلومات تؤكد مصدر هذا الادعاء".
مواضيع ذات صلة
في السويسة.. احباط محاولة سرقة كابلات كهربائية
lebanon 24
21/07/2025 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على منزل رجل أعمال
lebanon 24
21/07/2025 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم ولاية مينيسوتا: إصابة نائب آخر في برلمان الولاية بإطلاق نار ومتفائلون بأنه سينجو
lebanon 24
21/07/2025 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
21/07/2025 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-07-21
10:00 | 2025-07-21
09:59 | 2025-07-21
09:47 | 2025-07-21
09:16 | 2025-07-21
08:43 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24