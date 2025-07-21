محاولة سرقة في مانهاتن الأميركية تنتهي بإصابة رجل أمن بإطلاق نار

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أصيب أحد عناصر وحماية الحدود الأميركية كان خارج الخدمة، بطلق ناري في متنزه بمانهاتن أول أمس السبت، في ما يبدو أنه محاولة سرقة انتهت بإطلاق نار، بحسب ما أفادت به ومسؤولون اتحاديون.وكان العنصر الأمني في حالة مستقرة أمس الأحد، ومن المتوقع أن ينجو من إصاباته. وقال متحدث باسم شرطة إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث كان بدافع سياسي".وذكرت الشرطة أن العنصر الأمني، الذي لم يكن يرتدي زيه الرسمي، كان جالساً في متنزه تحت عندما اقترب منه رجل كان يركب في مؤخرة دراجة نارية صغيرة، وأطلق النار عليه في وجهه وذراعه. ورد العنصر الأمني على إطلاق النار أثناء فرار السائق والمهاجم المزعوم.ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى ظهر أمس الأحد، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة.من جهتها، نشرت مقطع فيديو يظهر الرجلين على متن الدراجة النارية، وزعمت أن مطلق النار كان قد دخل البلاد بشكل غير قانوني في عام 2023، لكنه أفرج عنه.لكن المتحدث باسم شرطة نيويورك قال إنه "لا يملك معلومات تؤكد مصدر هذا الادعاء".