هجوم إسرائيلي يعطّل آبار مياه تخدم 70 ألف فلسطيني

Advertisement

أشارت ، اليوم الاثنين، إلى أن "مجموعة من آبار المياه التابعة لها في شرق مدينة يستفيد منها نحو 70 ألف فلسطيني تعطلت بعد أن هاجمها مستوطنون إسرائيليون".ووصفت المصلحة في بيان الهجوم بأنه "تطور غير مسبوق أدى إلى توقف الضخ بشكلٍ كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك".وأكدت أن "طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء ومعدات الضخ وأنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة".وأضافت أن ذلك "أدى إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق والبيرة".وأفادت بأن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه". (العربية)