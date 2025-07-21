دعوات بريطانية للإفراج عن زوجين تحتجزهما طالبان

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ناشد أبناء زوجين مُسنين محتجَزين لدى «طالبان» في الحركةَ لإطلاق سراحهما قبل «موتهما في الحجز».وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» أنه كان قد أُلقي القبض على رينولدز (76 عاماً)، وزوجها بيتر (80 عاماً)، أثناء توجههما إلى منزلهما بولاية باميان، وسط أفغانستان، في شباط الماضي.واحتُجز البريطانيان بيتر وباربي رينولدز بقرار من حركة «طالبان» في 1 شباط من 2025، جنباً إلى جنب مع صديقتهما الأميركية فاي هول، ومُترجمهم الأفغاني، أثناء توجههم إلى منزل الزوجين بولاية باميان، وسط أفغانستان، وفقاً لما ذكرته عائلة رينولدز، لشبكة «سي بي إس نيوز» في نيسان الماضي.وجرى احتجازهما لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر، دون توجيه تهمة إليهما، وحتى ثمانية أسابيع مضت كانا منفصلين عن بعضهما البعض ومحتجَزين في سجن شديد الحراسة. ويقول أبناؤهما الأربعة البالغون، الذين يعيشون في والمملكة المتحدة، إنهم قلقون على والديهما، اللذين يعانيان تدهوراً في حالتهما الصحية.وقالوا: «هذا نداء عاجل آخر إلى حركة (طالبان) لإطلاق سراح والديْنا قبل فوات الأوان وموتهما في الحجز. لقد كرّسا حياتهما لشعب أفغانستان، على مدى السنوات الثمانية عشرة الماضية».وقال الأشقاء إنهم راسلوا قيادة «طالبان» سرّاً مرتين، ووجّهوا نداءات علنية للإفراج عن والديهم، اللذيْن أدارا برامج تدريب مدرسي لمدة 18 عاماً في البلاد، وظلّ الزوجان في أفغانستان بعد سيطرة (طالبان) على السلطة عام 2021».وقالت ابنتهم سارة إنتويستل إن الأشقاء امتنعوا عن توجيه نداء علني، خلال الشهرين الماضيين؛ أن يشجع ذلك «طالبان» على إطلاق سراح والديْهم، لكن لم يحدث أي تقدم.وأضافت أنهم ناشدوا «طالبان» سرّاً «للتمسك بمبادئهم في التعاطف والرحمة والإنصاف والكرامة الإنسانية»، مضيفة: «نكرر ذلك، الآن، علناً».ويقول أبناء عائلة رينولدز إن آخِر مرة تحدّثوا فيها مع والديْهم كانت قبل خمسة أسابيع، عندما أخبرتهم والدتهم بأن صحة والدهم تتدهور بسرعة.(الشرق الأوسط)