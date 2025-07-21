Advertisement

عربي-دولي

حفل ينقلب إلى معركة في أميركا.. 4 مراهقين يُصابون بطعنات

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1394603-638887034646443085.jpg
Doc-P-1394603-638887034646443085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض 4 مراهقين لعملية طعن خلال حفل راقص أقيم في ممشى عام بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.
 
 
الحادثة حصلت إثر نشوب إشكالات في مكان الحفل، ما أدى إلى إصابة المراهقين بطعنات، 2 منهم وُصفت إصابتهما بـ"الخطيرة".
Advertisement
 
 
إلى ذلك، أوقفت الشرطة الأميركية شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أصيب خلال الحفل، وذلك بعد تحديد هويته كمشتبه به في الواقعة، فيما جرى توجيه تهم إليه بـ3 جرائم اعتداء جنائي، 3 مخالفات تتعلق بالأسلحة. (24)
مواضيع ذات صلة
قاسم: تصدى "أبو الفضل" للاجتياح الإسرائيلي سنة 1982 في معركة خلدة وأصيب إصابة بالغة
lebanon 24
21/07/2025 17:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص في انقلاب بارج بحري بخليج السويس شرقي مصر
lebanon 24
21/07/2025 17:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: 4 وفيات جراء انقلاب حفار بحري في خليج السويس
lebanon 24
21/07/2025 17:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية: مجهول يهاجم ركاب قطار في ألمانيا بآلة حادّة ويصيب 4 أشخاص على الأقل
lebanon 24
21/07/2025 17:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-07-21
10:00 | 2025-07-21
09:59 | 2025-07-21
09:47 | 2025-07-21
09:16 | 2025-07-21
08:43 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24