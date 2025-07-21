حفل ينقلب إلى معركة في أميركا.. 4 مراهقين يُصابون بطعنات

تعرض 4 مراهقين لعملية طعن خلال حفل راقص أقيم في ممشى عام بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.

الحادثة حصلت إثر نشوب إشكالات في مكان الحفل، ما أدى إلى إصابة المراهقين بطعنات، 2 منهم وُصفت إصابتهما بـ"الخطيرة".

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إلى ذلك، أوقفت الشرطة الأميركية شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أصيب خلال الحفل، وذلك بعد تحديد هويته كمشتبه به في الواقعة، فيما جرى توجيه تهم إليه بـ3 جرائم اعتداء جنائي، 3 مخالفات تتعلق بالأسلحة. (24)