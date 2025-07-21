السلطات الروسية تضبط شحنة مجوهرات مهرّبة من البحرين

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أعلنت الروسية ضبط 37 كغ من المجوهرات في مطار دوموديدوفو في ، لدى أجنبي قادم من ادعى أنها "هدايا لأقاربه".وقالت الهيئة في بيان: "تم اكتشاف مجوهرات غير معلنة بقيمة تزيد عن 6.8 مليون روبل من قبل جمارك مطار دوموديدوفو لدى راكب أجنبي قادم من البحرين عبر . تم إيقاف الرجل في الممر "الأخضر" للفحص الانتقائي. وباستخدام جهاز الأشعة السينية، كشف المفتشون في أمتعته عن 3500 قطعة مجوهرات في أكياس شفافة يبلغ وزنها الإجمالي 37 كيلوغراما".وأوضح المحتجز أنه كان ينقل القطع كهدايا للعائلة والأصدقاء.ووفقا لتقرير الخبير، فإن الخواتم والأساور والأقراط والقلائد والخرز والعقود مصنوعة من الفضة عيار 800 مرصعة بالماس والبيريل والأزوريت والتانزانيت والجارنت والكوارتز واللؤلؤ المستنبت والفيروز والألماس الطبيعي.وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق جنائي بحق المحتجز بتهمة تهريب سلع ذات أهمية استراتيجية. وتنص عقوبة المادة على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى مليون روبل.