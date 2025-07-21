إعدام ميداني يطال مواطناً أميركياً في اشتباكات السويداء

Advertisement

كتب ريتشارد غرينيل، المبعوث الأميركي للمهام الخاصة، منشورا على منصة "إكس" تحدث فيه عن مواطن أميركي قتل في بـ"وحشية".وفيما بدا واضحا أن المواطن الذي يقصده غرينيل قتل في أحداث الدامية، قال: "وصلتني للتو أخبارٌ ومقاطع فيديو مروعة عن مواطن أميركي من أوكلاهوما يُقال إنه قُتل بوحشية في سوريا. إنه ".وأضاف: "أبلغتُ مسؤولا كبيرا في وعضوا في للتحقق من الحقائق. ادعوا لعائلته".وقال نشطاء على ، إن المواطن المقصود يدعى حسام سرايا، وهو مؤسس المدرسة الافتراضية.وأضافوا أن سريا تمت تصفيته ميدانيا رفقة خمسة من أفراد أسرته في دوار تشرين وسط مدينة السويداء.وقال المبعوث الأميركي ، الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء.