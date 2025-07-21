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دبابات إسرائيلية تتوغل في دير البلح

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:39
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وسط مخاوف بشأن مصير الرهائن الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك، توغلت الدبابات الإسرائيلية في جنوب وشرق مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة.
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وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن بعض الرهائن محتجزون في دير البلح بقطاع غزة.

وذكر مسعفون في غزة، أن 3 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف 8 منازل و3 مساجد في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي هجومه بعدما أصدر الأحد أوامر للسكان بالمغادرة قائلا إنه يعتزم محاربة مسلحي حركة حماس.

ودفع التوغل والقصف عشرات العائلات، التي كانت لا تزال في المنطقة، إلى الفرار والتوجه غربا نحو منطقتي دير البلح الساحلية وخان يونس القريبة.

وقال مسعفون إن 5 أشخاص على الأقل، منهم أسرة من رجل وزوجته وطفليهما، قُتلوا داخل خيمة في غارة جوية شنتها إسرائيل بخان يونس في وقت سابق من اليوم.
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