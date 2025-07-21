دبابات إسرائيلية تتوغل في دير البلح

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وسط مخاوف بشأن مصير الرهائن الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك، توغلت الدبابات في جنوب وشرق مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة.وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش يعتقد أن بعض الرهائن محتجزون في دير البلح بقطاع غزة.وذكر مسعفون في غزة، أن 3 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف 8 منازل و3 مساجد في المنطقة.وشن الجيش الإسرائيلي هجومه بعدما أصدر الأحد أوامر للسكان بالمغادرة قائلا إنه يعتزم محاربة مسلحي حركة .ودفع التوغل والقصف عشرات العائلات، التي كانت لا تزال في المنطقة، إلى الفرار والتوجه غربا نحو منطقتي دير البلح الساحلية وخان يونس القريبة.وقال مسعفون إن 5 أشخاص على الأقل، منهم أسرة من رجل وزوجته وطفليهما، قُتلوا داخل خيمة في غارة جوية شنتها بخان يونس في وقت سابق .