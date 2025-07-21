وزير الخارجية الأفغاني: لا وجود لقوات أجنبية في باغرام

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نفى الأفغاني وجود أي قوات أجنبية في شمال العاصمة كابل، مؤكداً رفض بلاده القاطع لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي تعاون عسكري خارجي.وقال متقي، في كلمةٍ ألقاها، الأحد، بالعاصمة كابل، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الدبلوماسيين الشباب من ، التابعة لوزارة الخارجية، وفق ما أوردته بوابة «الإمارة» الإخبارية: «على أميركا أن تفهم حقيقة وشعبها ونظام الإمارة، الذي يرفض، بشكل قاطع، وجود أي قوات أجنبية، ولن يُقيم معها أي علاقات عسكرية».ونفى مزاعم حول وجود عسكري صيني في قاعدة الجوية.وأضاف: «بلادنا لن تسمح أبداً بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها».وتابع متقي، موجهاً حديثه للرئيس الأميركي : «ينبغي عليه أن يُصغي بعناية وبقلب منفتح لهذه الحقيقة».وأوضح الوزير أن أفغانستان «تسعى إلى تطوير علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بنّاءة مع ، لكنها ترفض تماماً أي شكل من أشكال التعاون أو الاتصال العسكري».وأشار، في ختام كلمته، إلى أن «الحكومة الأفغانية تُطمئن المجتمع الدولي بعدم وجود أي قوة عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية». (الشرق الأوسط)