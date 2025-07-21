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عربي-دولي

وزير الخارجية الأفغاني: لا وجود لقوات أجنبية في باغرام

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:23
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نفى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي وجود أي قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابل، مؤكداً رفض بلاده القاطع لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي تعاون عسكري خارجي.
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وقال متقي، في كلمةٍ ألقاها، الأحد، بالعاصمة كابل، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الدبلوماسيين الشباب من الأكاديمية الدبلوماسية، التابعة لوزارة الخارجية، وفق ما أوردته بوابة «الإمارة» الإخبارية: «على أميركا أن تفهم حقيقة أفغانستان وشعبها ونظام الإمارة، الذي يرفض، بشكل قاطع، وجود أي قوات أجنبية، ولن يُقيم معها أي علاقات عسكرية».

ونفى مزاعم ترمب حول وجود عسكري صيني في قاعدة باغرام الجوية.

وأضاف: «بلادنا لن تسمح أبداً بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها».

وتابع متقي، موجهاً حديثه للرئيس الأميركي دونالد ترمب: «ينبغي عليه أن يُصغي بعناية وبقلب منفتح لهذه الحقيقة».

وأوضح الوزير أن أفغانستان «تسعى إلى تطوير علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بنّاءة مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض تماماً أي شكل من أشكال التعاون أو الاتصال العسكري».

وأشار، في ختام كلمته، إلى أن «الحكومة الأفغانية تُطمئن المجتمع الدولي بعدم وجود أي قوة عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية». (الشرق الأوسط)
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