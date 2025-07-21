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الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:16
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة "يرجح أنها أطلقت من اليمن".
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وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين: "إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة يبدو أنها انطلقت من اليمن، ووفقا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".

وصباح اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو شن غارات على الحديدة في اليمن.

فيما أفاد الجيش في بيان بأنه قصف "قصف بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "الأهداف التي تم استهدافها شملت آليات هندسية كانت تُستخدم لإعادة تأهيل بنية الميناء، وحاويات وقود، وسفنا بحرية استخدمت في أنشطة عسكرية وعمليات هجومية ضد دولة إسرائيل، وسفنا أخرى في المنطقة البحرية المحاذية للميناء، بالإضافة إلى بنى تحتية وصفها بالإرهابية يستخدمها الحوثيون".
 
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