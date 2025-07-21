29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
21-07-2025
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل 16 شخصاً معظمهم من الطلاب، بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجوّ البنغالي على حرم كلية ومدرسة في العاصمة دكا، بينما أُصيب أكثر من 100 شخص في الحادث.
وقال طالب في المدرسة: "أحدث تحطم الطائرة دويا كبيراً، وشعرنا بهزة أرضية، ثم اشتعلت النيران، ووصل الجيش إلى الموقع لاحقا". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيل على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية بالعاصمة دكا (الجزيرة)
Lebanon 24
قتيل على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية بالعاصمة دكا (الجزيرة)
21/07/2025 19:56:06
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "زلزال اليونان"... خبير يُوضح: هذه الدولة العربيّة لن تشهد هزّة أرضيّة كبيرة
Lebanon 24
بعد "زلزال اليونان"... خبير يُوضح: هذه الدولة العربيّة لن تشهد هزّة أرضيّة كبيرة
21/07/2025 19:56:06
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
21/07/2025 19:56:06
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في حيفا ودوي انفجار كبير
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في حيفا ودوي انفجار كبير
21/07/2025 19:56:06
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
Lebanon 24
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
12:15 | 2025-07-21
21/07/2025 12:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
12:09 | 2025-07-21
21/07/2025 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
Lebanon 24
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
12:00 | 2025-07-21
21/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
11:05 | 2025-07-21
21/07/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
Lebanon 24
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
11:00 | 2025-07-21
21/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
14:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
15:00 | 2025-07-20
20/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-07-21
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
12:09 | 2025-07-21
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
12:00 | 2025-07-21
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
11:05 | 2025-07-21
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
11:00 | 2025-07-21
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
10:39 | 2025-07-21
بشأن حرب غزة... أول اتصال هاتفي بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس الفلسطيني
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 19:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24