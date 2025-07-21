قتل 16 شخصاً معظمهم من الطلاب، بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجوّ البنغالي على حرم كلية ومدرسة في العاصمة دكا، بينما أُصيب أكثر من 100 شخص في الحادث.





وقال طالب في المدرسة: "أحدث تحطم الطائرة دويا كبيراً، وشعرنا بهزة أرضية، ثم اشتعلت النيران، ووصل الجيش إلى الموقع لاحقا". (روسيا اليوم)

Advertisement