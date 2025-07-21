29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن حرب غزة... أول اتصال هاتفي بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس الفلسطيني
Lebanon 24
21-07-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى البابا لاوون
الرابع عشر
محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، تطرّقا خلالها للحرب في
قطاع غزة
وأعمال العنف في
الضفة الغربية
المحتلة، حسبما أفاد
الفاتيكان
.
Advertisement
وتعد هذه أول محادثة بين عباس والبابا، منذ بدء الأخير حبريته.
وقال الفاتيكان في بيان إنّ "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على "ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان".
وأضاف البيان: "نظرا إلى الوضع الإنساني المأساوي تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون من تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب".
وجاء الاتصال بعد محادثة جرت الجمعة بين البابا ورئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتانياهو
، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يستقبل الرئيس عون في مكتبه في الفاتيكان
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يستقبل الرئيس عون في مكتبه في الفاتيكان
21/07/2025 19:58:47
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان زار البابا لاوون الرابع عشر ودعاه لزيارة لبنان
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان زار البابا لاوون الرابع عشر ودعاه لزيارة لبنان
21/07/2025 19:58:47
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في برقية تهنئة إلى البابا لاوون الرابع عشر: إنتخابكم يلقى صدى عميقاً لدى اللبنانيين
Lebanon 24
ميقاتي في برقية تهنئة إلى البابا لاوون الرابع عشر: إنتخابكم يلقى صدى عميقاً لدى اللبنانيين
21/07/2025 19:58:47
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: البابا لاوون الرابع عشر يجدد في اتصال مع نتنياهو مناشدته لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة ويعرب عن قلقه من الوضع الإنساني المأساوي
Lebanon 24
رويترز: البابا لاوون الرابع عشر يجدد في اتصال مع نتنياهو مناشدته لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة ويعرب عن قلقه من الوضع الإنساني المأساوي
21/07/2025 19:58:47
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
Lebanon 24
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
12:15 | 2025-07-21
21/07/2025 12:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
12:09 | 2025-07-21
21/07/2025 12:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
Lebanon 24
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
12:00 | 2025-07-21
21/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
11:05 | 2025-07-21
21/07/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
Lebanon 24
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
11:00 | 2025-07-21
21/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
14:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
Lebanon 24
حرب جديدة ستندلع؟ هذه خطة إسرائيل ضد إيران
15:00 | 2025-07-20
20/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-07-21
ما جديد قضية جورج عبدالله؟
12:09 | 2025-07-21
تفاصيل جديدة حول الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
12:00 | 2025-07-21
قصة بلبلة تهزّ الجيش الإسرائيلي.. "وحدة عسكريّة" غاضبة ومستاءة!
11:05 | 2025-07-21
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
11:00 | 2025-07-21
متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة
10:10 | 2025-07-21
25 دولة طالبت إسرائيل بالإفراج الفوري عن المساعدات إلى غزة... إليكم هذا البيان
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 19:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24