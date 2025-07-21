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غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 11:05
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قُتل أربعة شبان فلسطينيين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم بينما كانوا يحاولون إنقاذ جرحى من غارة سابقة في قطاع غزة.
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وبحسب إفادات شهود عيان، كان الشبان يهرعون لتقديم المساعدة للمصابين جراء قصف إسرائيلي وقع قبل لحظات، إلا أن الطائرات الإسرائيلية عاودت استهداف الموقع نفسه، مما أسفر عن مقتلهم في الحال.
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