غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة

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وبحسب إفادات شهود ، كان الشبان يهرعون لتقديم المساعدة للمصابين جراء قصف إسرائيلي وقع قبل لحظات، إلا أن الطائرات عاودت استهداف الموقع نفسه، مما أسفر عن مقتلهم في الحال.