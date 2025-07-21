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عربي-دولي
غارة إسرائيلية تودي بحياة 4 شبان خلال إنقاذ جرحى في غزة
Lebanon 24
21-07-2025
|
11:05
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قُتل أربعة شبان فلسطينيين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم بينما كانوا يحاولون إنقاذ جرحى من غارة سابقة في
قطاع غزة
.
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وبحسب إفادات شهود
عيان
، كان الشبان يهرعون لتقديم المساعدة للمصابين جراء قصف إسرائيلي وقع قبل لحظات، إلا أن الطائرات
الإسرائيلية
عاودت استهداف الموقع نفسه، مما أسفر عن مقتلهم في الحال.
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