Advertisement

إقتصاد

تحذير علمي.. 3 سنوات تفصل البشرية عن انهيار مناخي محتمل

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1394710-638887215244706024.jpg
Doc-P-1394710-638887215244706024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلص تقرير علمي حديث إلى أن العالم يقف على حافة أزمة مناخية كبرى، وأن أمام البشرية ثلاث سنوات فقط قبل أن يتم تجاوز العتبة الحرجة للاحترار، ما يُنذر بتدهور بيئي يهدد استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
Advertisement

ووفقًا لما نقله موقع Live Science، فإن أكثر من 60 عالمًا مناخيًا حذّروا في تقرير مشترك صدر في حزيران الماضي من اقتراب العالم من استنفاد ميزانية الكربون، وهي كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها قبل تخطي عتبة الـ1.5 درجة مئوية التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ.

ويحذر العلماء من أن تجاوز هذه العتبة سيدفع كوكب الأرض إلى سلسلة من الكوارث المناخية، تشمل تحولات دائمة في النظم البيئية، وتهديدًا مباشرًا للدول الجُزرية والدول النامية.

لكن التقرير يوضح أن الكوكب لن ينهار فورًا في حال تجاوز العتبة، إذ لا يزال بالإمكان خفض درجات الحرارة تدريجيًا إذا تم كبح الانبعاثات بشكل عاجل.

قال عالم المناخ الأميركي البارز، مايكل مان، مدير مركز العلوم والاستدامة والإعلام في جامعة بنسلفانيا، إن تجاوز الـ1.5 درجة لا يعني الاستسلام، بل على العكس: "كل جزء من الدرجة المئوية نمنع حدوثه، يعني أننا في وضع أفضل". وأضاف: "خفض الانبعاثات الآن هو الخيار الأرخص والأكثر فعالية مقارنة بمحاولة عكس الضرر لاحقًا".

أرقام مقلقة: الكربون ينفد بسرعة:
الميزانية المتبقية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 143 مليار طن فقط، والانبعاثات السنوية الحالية تقدر بـ46 مليار طن. أما درجة الحرارة العالمية ارتفعت بالفعل بـ1.2 درجة مئوية منذ العصر الصناعي كما أن 0.5 درجة إضافية متوقعة من حرارة مختزنة في المحيطات، حتى إذا توقفت الانبعاثات فورًا. و
 
وفقًا للدكتورة كيرستن زيكفيلد، أستاذة علوم المناخ في جامعة سيمون فريزر، فإن الوصول إلى 1.5 درجة مئوية يمثل "نقطة نزال" يمكن للعالم أن يتحمّلها. أما تجاوزها، فيعني دخول مرحلة غير آمنة، خصوصًا بالنسبة للدول الفقيرة والدول الجُزرية.

وتضيف زيكفيلد أن تجاوز هذه العتبة يزيد من احتمال انهيار عناصر حيوية في النظام البيئي، مثل: ذوبان مفاجئ للطبقة الجليدية في غرينلاند، تحول غابات الأمازون إلى أراضٍ جافة، وارتفاع منسوب المحيطات وغمر المدن الساحلية.

حتى لو توقفت الانبعاثات فورًا، فإن المحيطات ستواصل إطلاق الحرارة المحتبسة لعقود قادمة، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، ما يعني أن العالم سيشهد على الأرجح ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تحذير.. العالم يقترب من أخطر 5 سنوات مناخية في تاريخه!
lebanon 24
21/07/2025 22:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تُسجّل أقوى نمو فصلي للناتج المحلي منذ 3 سنوات
lebanon 24
21/07/2025 22:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة وتحذير من انهيار شامل
lebanon 24
21/07/2025 22:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: العدل الأميركية تفصل المزيد من المدعين العامين
lebanon 24
21/07/2025 22:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:09 | 2025-07-21
14:54 | 2025-07-21
14:48 | 2025-07-21
14:48 | 2025-07-21
14:36 | 2025-07-21
14:25 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24