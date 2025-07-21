تحذير علمي.. 3 سنوات تفصل البشرية عن انهيار مناخي محتمل

Advertisement

خلص تقرير علمي حديث إلى أن العالم يقف على حافة أزمة مناخية كبرى، وأن أمام البشرية ثلاث سنوات فقط قبل أن يتم تجاوز العتبة الحرجة للاحترار، ما يُنذر بتدهور بيئي يهدد استمرارية الحياة على كوكب الأرض.ووفقًا لما نقله موقع Live Science، فإن أكثر من 60 عالمًا مناخيًا حذّروا في تقرير مشترك صدر في حزيران الماضي من اقتراب العالم من استنفاد ميزانية الكربون، وهي كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها قبل تخطي عتبة الـ1.5 درجة مئوية التي حددتها .ويحذر العلماء من أن تجاوز هذه العتبة سيدفع كوكب الأرض إلى سلسلة من المناخية، تشمل تحولات دائمة في ، وتهديدًا مباشرًا للدول الجُزرية والدول النامية.لكن التقرير يوضح أن الكوكب لن ينهار فورًا في حال تجاوز العتبة، إذ لا يزال بالإمكان خفض درجات الحرارة تدريجيًا إذا تم كبح الانبعاثات بشكل عاجل.قال عالم المناخ الأميركي البارز، مان، مدير والاستدامة والإعلام في جامعة بنسلفانيا، إن تجاوز الـ1.5 درجة لا يعني الاستسلام، بل على العكس: "كل جزء من الدرجة المئوية نمنع حدوثه، يعني أننا في وضع أفضل". وأضاف: "خفض الانبعاثات الآن هو الخيار الأرخص والأكثر فعالية مقارنة بمحاولة عكس الضرر لاحقًا".الميزانية المتبقية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 143 مليار طن فقط، والانبعاثات السنوية الحالية تقدر بـ46 مليار طن. أما درجة الحرارة العالمية ارتفعت بالفعل بـ1.2 درجة مئوية منذ العصر الصناعي كما أن 0.5 درجة إضافية متوقعة من حرارة مختزنة في المحيطات، حتى إذا توقفت الانبعاثات فورًا. و