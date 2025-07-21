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عربي-دولي

قتلى وإعدامات ميدانية.. حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:31
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، عن تواصل تصاعد حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا.
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وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى بلغ 1265 شخصاً، منهم 505 مقاتلين و298 مدنياً من الطائفة الدرزية، بينهم 194 أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية. في المقابل، سقط 408 من قوات وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، بالإضافة إلى 35 من أبناء العشائر، من بينهم ثلاثة مدنيين أُعدموا ميدانياً على يد المسلحين من الدروز.

كما أسفرت الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل خلال التصعيد الأخير عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.

وأرجع المرصد ارتفاع أعداد القتلى إلى توثيق أعداد إضافية منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، حيث انتشرت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مشارف المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن وقف إطلاق النار سيسمح "بتبادل الأسرى المحتجزين لدى طرفي النزاع والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة". (سكاي نيوز)
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