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عربي-دولي

الأمير هاري في وضع صعب.. يعاني من صدمة نفسية ويتعرض للتنمّر!

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:56
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عبّرت الأميرة البلجيكية دلفين عن تعاطفها العميق مع الأمير البريطاني هاري، مشيرة إلى أنه يواجه "صدمة نفسية حقيقية" ويتعرّض لـ"تنمّر مستمر" من جانب الرأي العام، وذلك بسبب خروجه السريع والمضطرب من العائلة المالكة البريطانية.
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وفي تصريحات لها خلال بودكاست It’s Reigning Men، وصفت دلفين وضع الأمير هاري بالمؤلم، قائلة: "أشعر بأسف شديد تجاهه، أعتقد أنه يعاني فعلاً من آثار صدمة نفسية عميقة بدأت منذ وفاة والدته الأميرة ديانا".

وكشفت دلفين، وهي الابنة غير الشرعية للملك البلجيكي السابق ألبير الثاني، أنها كانت تتابع حياة هاري باهتمام كبير بسبب إعجابها الشديد بالأميرة ديانا. وأضافت: "كانت إشراقة في الأخبار، وشعرت بصدمة كبيرة لرحيلها... لقد تركت أثراً لا يُمحى في حياة ابنها".

واعتبرت الأميرة البلجيكية أن الانتقادات التي تطال الأمير هاري حالياً، خاصة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، ليست سوى شكل من أشكال التنمّر، قائلة: "الناس يهاجمونه دون التفكير بمعاناته، وهذا مؤلم للغاية".

ووُلِدت الأميرة دلفين عام 1968 نتيجة علاقة استمرت 18 عاماً بين الملك ألبير والبارونة سيبيل دي سليس لونشام، وقد أبقاها والدها على هامش العائلة المالكة لفترة طويلة. وبعد معركة قانونية استمرت لسنوات، حكمت محكمة بلجيكية عام 2020 لصالحها، مانحةً إياها الألقاب والامتيازات الملكية.

رغم النصر القانوني، أكدت دلفين أن "العدالة لا تعوّض غياب الحب الأبوي"، مشيرة إلى أن والدها قطع العلاقة بها تماماً حين بلغت سن 16 عاماً، ورفض الاعتراف بها حتى عام 2020 حين أُجبر على إجراء اختبار الحمض النووي. (روسيا اليوم)
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