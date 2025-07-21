Advertisement

عربي-دولي

دونالد ترامب يتدخل في الرياضة.. ملعب واشنطن كوماندرز في خطر؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1394749-638887295826078892.png
Doc-P-1394749-638887295826078892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يسلم عالم الرياضة حتى من تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فهذه المرّة لوّح ترامب بمنع إقرار صفقة بناء ملعب جديد لفريق واشنطن كوماندرز، المنافس في دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، ما لم يستعد الفريق اسمه القديم "ريدسكينز" (الهنود الحمر).
Advertisement

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، شنّ ترامب هجومًا على إدارة نادي كوماندرز، وعلى فريق كليفلاند غارديانز للبيسبول أيضًا، منتقدًا ما وصفه بـ"التحوّل الثقافي القسري" الذي دفع بالفريقين إلى تغيير اسميهما السابقين "ريدسكينز" و"إنديانز".

ورأى ترامب أن هذه التغييرات أفقدت الفرق شيئًا من قيمتها الرمزية والتجارية، مضيفًا: "فريق واشنطن سيكون أكثر قيمة بكثير إذا أعاد اسمه الأصلي". وهدد قائلًا: "قد أضع عليهم شرطًا... إذا لم يعيدوا اسم ريدسكينز الأصلي، ولم يتخلّوا عن لقب كوماندرز السخيف، فلن أبرم أي صفقة لبناء ملعب جديد في واشنطن".

يُذكر أن فريقي كوماندرز وغارديانز اعتمدا اسميهما الحاليين منذ عام 2022، وأكدا مرارًا عدم وجود نية للعودة إلى الأسماء السابقة، رغم استمرار بعض الحملات الداعية لذلك.
 
مواضيع ذات صلة
من هو لاعب كرة القدم المفضل لدى دونالد ترامب؟
lebanon 24
21/07/2025 22:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الردّ اللبناني حُسم.. والكرة في ملعب واشنطن
lebanon 24
21/07/2025 22:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الكرة في ملعب الإيرانيين ولسنا في عجلة من أمرنا من أجل التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
21/07/2025 22:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصعد لهجته تجاه بوتين: يلعب بالنار
lebanon 24
21/07/2025 22:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:09 | 2025-07-21
14:54 | 2025-07-21
14:48 | 2025-07-21
14:48 | 2025-07-21
14:36 | 2025-07-21
14:25 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24