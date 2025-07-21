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عربي-دولي
دونالد ترامب يتدخل في الرياضة.. ملعب واشنطن كوماندرز في خطر؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
14:09
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لم يسلم عالم الرياضة حتى من تدخلات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. فهذه المرّة لوّح
ترامب
بمنع إقرار صفقة بناء ملعب جديد لفريق
واشنطن
كوماندرز، المنافس في
دوري كرة القدم
الأميركية (NFL)، ما لم يستعد الفريق اسمه القديم "ريدسكينز" (الهنود الحمر).
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وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، شنّ ترامب هجومًا على إدارة نادي كوماندرز، وعلى فريق
كليفلاند
غارديانز للبيسبول أيضًا، منتقدًا ما وصفه بـ"التحوّل الثقافي القسري" الذي دفع بالفريقين إلى تغيير اسميهما السابقين "ريدسكينز" و"إنديانز".
ورأى ترامب أن هذه التغييرات أفقدت الفرق شيئًا من قيمتها الرمزية والتجارية، مضيفًا: "
فريق واشنطن
سيكون أكثر قيمة بكثير إذا أعاد اسمه الأصلي". وهدد قائلًا: "قد أضع عليهم شرطًا... إذا لم يعيدوا اسم ريدسكينز الأصلي، ولم يتخلّوا عن لقب كوماندرز السخيف، فلن أبرم أي صفقة لبناء ملعب جديد في واشنطن".
يُذكر أن فريقي كوماندرز وغارديانز اعتمدا اسميهما الحاليين منذ عام 2022، وأكدا مرارًا عدم وجود نية للعودة إلى الأسماء السابقة، رغم استمرار بعض الحملات الداعية لذلك.
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