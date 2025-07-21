إسرائيل ترفض وقف الحرب.. وغوتيريش يُحذر: آخر خطوط النجاة في غزة تنهار

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رفضت الإثنين، البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة ".وقالت الخارجية: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".وفي بيان، دعت وأكثر من 20 دولة أخرى الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات بعد مقتل مئات بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمرك ودول أخرى في بيان مشترك، "نحن الموقعون أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".وأكدوا أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".اثر هذا، علّق متحدّث باسم إن أنطونيو غوتيريش "مستاء من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة ويؤكد أن آخر خطوط النجاة التي تُبقي الناس على قيد الحياة تنهار".وأضاف: "غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة، وإسرائيل ملزمة بالسماح بوصول المساعدات من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وتسهيل هذا الوصول".وأوضح أن " يأسف بشدة للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية"، مشددا على أن "النظام الإنساني في غزة يتعرض للعرقلة والتقويض والخطر". (سكاي نيوز)