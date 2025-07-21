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عربي-دولي
"لا لقاح له".. فيروس يقتل 200 شخص في دولة عربية!
Lebanon 24
21-07-2025
|
14:25
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شهد
العراق
ارتفاعاً في أعداد حالات الوفاة الناجمة عن الحمى النزفية منذ مطلع العام 2025.
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وقال
المتحدث باسم وزارة الصحة
العراقية
سيف البدر
للصحافيين إن "المجموع التراكمي خلال العام 2025 هو 231 إصابة مؤكدة منها 30 حالة وفاة"، ستة منها في العاصمة
بغداد
.
وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن قالت إن الحمى النزفية تنتقل إلى البشر، إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة.
يُشار إلى أن العراق أعلن في 12 حزيران تسجيل 19 وفاة بالحمّى النزفية من بين 123 إصابة منذ مطلع العام.
وفي الواقع، لا يُوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان،
أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن.
وعند تطور المرض، سيعاني المصاب من نزف بالعين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة.
يُشار إلى أنَّ العراق سجل أولى الإصابات بهذا
الفيروس
عام 1979.
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