في تركيا.. محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا تُستأنف الأربعاء المقبل

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أعلن الرئيس الأوكراني ، نقلاً عن رئيس والدفاع ، أن الجولة المقبلة من محادثات السلام مع الجانب الروسي ستُعقد يوم الأربعاء المقبل في .وقال في خطابه المسائي المصوّر: "ناقشت اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى عقد اجتماع جديد مع الجانب الروسي في تركيا".وأضاف: "أوميروف أكد أن الاجتماع مقرر يوم الأربعاء، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل غداً".يُشار إلى أن رستم أوميروف يشغل حالياً منصب لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقد قاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع . (ارم نيوز)