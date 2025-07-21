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عربي-دولي
في تركيا.. محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا تُستأنف الأربعاء المقبل
Lebanon 24
21-07-2025
|
14:48
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أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، نقلاً عن رئيس
مجلس الأمن
والدفاع
رستم أوميروف
، أن الجولة المقبلة من محادثات السلام مع الجانب الروسي ستُعقد يوم الأربعاء المقبل في
تركيا
.
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وقال
زيلينسكي
في خطابه المسائي المصوّر: "ناقشت اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى عقد اجتماع جديد مع الجانب الروسي في تركيا".
وأضاف: "أوميروف أكد أن الاجتماع مقرر يوم الأربعاء، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل غداً".
يُشار إلى أن رستم أوميروف يشغل حالياً منصب
الأمين العام
لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقد قاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع
روسيا
. (ارم نيوز)
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