بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة روسية

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فرضت عقوبات على 134 سفينة يُزعم ارتباطها بـ"الأسطول الظل الروسي" المزعوم.وأظهرت النسخة المحدثة من قائمة السفن الخاضعة للعقوبات في المتحدة زيادة العدد من 290 إلى 424 سفينة.كما شملت شركتين مسجلتين في ، هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC.واتهمت الخارجية الشركة الأولى بتسجيل سفن الأسطول الظل تحت علم ، واعتبرت الثانية مرتبطة بشركة الروسية "لوك أويل".