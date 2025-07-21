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بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة روسية

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:48
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فرضت بريطانيا عقوبات على 134 سفينة يُزعم ارتباطها بـ"الأسطول الظل الروسي" المزعوم.
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وأظهرت النسخة المحدثة من قائمة السفن الخاضعة للعقوبات في المملكة المتحدة زيادة العدد من 290 إلى 424 سفينة.


كما شملت العقوبات شركتين مسجلتين في الإمارات، هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC.


واتهمت الخارجية البريطانية الشركة الأولى بتسجيل سفن الأسطول الظل تحت علم الغابون، واعتبرت الثانية مرتبطة بشركة النفط الروسية "لوك أويل".
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