"السيادة لا تُمس".. أول تعليق من وزير الدفاع السوري بعد قصف هيئة الأركان

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في أول تعليق له بعد الضربة المدمّرة التي استهدفت ، قدّم السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الإثنين، التعازي إلى أسر قتلى ، والمواساة للمصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة .وقال أبو قصرة في تغريدة عبر منصة "إكس": "نقف اليوم في رحاب أمام دماء زكية انهمرت على تراب الوطن، وكتبت فصلًا جديدًا في سجل البطولة الممتد عبر الأجيال".وأضاف: "نقف إجلالًا لرجال حملوا عبء المرحلة، فواجهوا القصف والغدر بثبات، وخاضوا المواجهة وهم يدركون أن السيادة لا تُمس".وتابع: "نعزّي أسر الذين قدّموا أبناءهم دفاعًا عن ، أرضًا وقرارًا وسيادة. هذه التضحيات ليست غائبة عن أعيننا، بل هي أساس نبني عليه خطواتنا ودافع لما هو مقبل. كما نرجو الشفاء العاجل لمصابينا الذين صمدوا رغم ".وختم وزير الدفاع بالقول: "الطريق الذي بدأه الشهداء سيبقى مستمرًا، وسوريا لن تحيد عن مسار قوتها واستقلالها مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. لشهدائنا، والوفاء لمسيرتهم، والعهد باقٍ في أعناقنا".