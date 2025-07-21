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عربي-دولي

"السيادة لا تُمس".. أول تعليق من وزير الدفاع السوري بعد قصف هيئة الأركان

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:54
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في أول تعليق له بعد الضربة الإسرائيلية المدمّرة التي استهدفت هيئة الأركان السورية، قدّم وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الإثنين، التعازي إلى أسر قتلى الجيش السوري، والمواساة للمصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.
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وقال أبو قصرة في تغريدة عبر منصة "إكس": "نقف اليوم في رحاب وزارة الدفاع أمام دماء زكية انهمرت على تراب الوطن، وكتبت فصلًا جديدًا في سجل البطولة الممتد عبر الأجيال".

وأضاف: "نقف إجلالًا لرجال حملوا عبء المرحلة، فواجهوا القصف والغدر بثبات، وخاضوا المواجهة وهم يدركون أن السيادة لا تُمس".

وتابع: "نعزّي أسر الشهداء الذين قدّموا أبناءهم دفاعًا عن سوريا، أرضًا وقرارًا وسيادة. هذه التضحيات ليست غائبة عن أعيننا، بل هي أساس نبني عليه خطواتنا ودافع لما هو مقبل. كما نرجو الشفاء العاجل لمصابينا الذين صمدوا رغم الجراح".

وختم وزير الدفاع بالقول: "الطريق الذي بدأه الشهداء سيبقى مستمرًا، وسوريا لن تحيد عن مسار قوتها واستقلالها مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الرحمة لشهدائنا، والوفاء لمسيرتهم، والعهد باقٍ في أعناقنا".
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