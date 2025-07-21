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أعلن المتحدث باسم الجيش اليوم الاثنين، مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك الدائرة جنوبي ، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ 7 تشرين الثاني 2023 إلى 894.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سُمح بنشر اسم جندي من أُبلغت عائلته. اسم الجندي: الرقيب عميت ، 19 عامًا، من حولون، جندي في الكتيبة 13، لواء غولاني، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".وكانت قد لاأعلنت هيئة البث أنه "ظهر اليوم، وخلال عملية لمقاتلي كتيبة غولاني 13 في ، انفجر سلاح تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل مبنى. وقد أدت قوة الانفجار إلى مقتل الرقيب عميت كوهين، وإصابة ضابط كان برفقته بجروح بالغة".وينفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا في دير البلح بقطاع غزة في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة " " خلال المفاوضات الجارية في العاصمة .ويأتي هذا التوغل بعد شهور من امتناع الجيش الإسرائيلي عن اجتياح دير البلح، بسبب إمكانية وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، التي عبرت عن صدمتها من "تعريض حياة الأسرى للخطر عن وعي"، وفق ما جاء في بيان "منتدى عائلات الأسرى"، والذي وجه انتقادا مباشرا لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات فورية حول ما إذا كانت العمليات الحالية تُعرض حياة الأسرى للخطر. (روسيا اليوم)