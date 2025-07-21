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عربي-دولي

خسائر جديدة لـ"غولاني".. مقتل جندي وإصابة ضابط في معارك غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:09
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ 7 تشرين الثاني 2023 إلى 894. 
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سُمح بنشر اسم جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أُبلغت عائلته. اسم الجندي: الرقيب عميت كوهين، 19 عامًا، من حولون، جندي في الكتيبة 13، لواء غولاني، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وكانت قد لاأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه "ظهر اليوم، وخلال عملية لمقاتلي كتيبة غولاني 13 في خان يونس، انفجر سلاح تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل مبنى. وقد أدت قوة الانفجار إلى مقتل الرقيب عميت كوهين، وإصابة ضابط كان برفقته بجروح بالغة".

وينفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا في دير البلح بقطاع غزة في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة "حماس" خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا التوغل بعد شهور من امتناع الجيش الإسرائيلي عن اجتياح دير البلح، بسبب إمكانية وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، التي عبرت عن صدمتها من "تعريض حياة الأسرى للخطر عن وعي"، وفق ما جاء في بيان "منتدى عائلات الأسرى"، والذي وجه انتقادا مباشرا لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات فورية حول ما إذا كانت العمليات الحالية تُعرض حياة الأسرى للخطر. (روسيا اليوم)
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