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عربي-دولي
رسالة من خامنئي إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
15:37
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وجه المرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومات الإسلاميّة بخصوص الأوضاع في غزة وما يعانيه القطاع.
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وكتب عبر حسابه على "إكس" باللغة العربية: "اليوم ليس يوم
التزام
الصمت تجاه غزّة، فالحكومات الإسلاميّة تتحمّل المسؤولية"، مضيفا: "يجب أن تُوقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدّمت الدعم للكيان
الصهيوني
بأيّ نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم
العون
لفلسطين".
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