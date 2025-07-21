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رسالة من خامنئي إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:37
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وجه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومات الإسلاميّة بخصوص الأوضاع في غزة وما يعانيه القطاع.
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وكتب عبر حسابه على "إكس" باللغة العربية: "اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزّة، فالحكومات الإسلاميّة تتحمّل المسؤولية"، مضيفا: "يجب أن تُوقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدّمت الدعم للكيان الصهيوني بأيّ نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين".
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