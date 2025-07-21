عراقجي: منفتحون على الحوار مع واشنطن لكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي

أكد أن " منفتحة على إجراء محادثات مع ولكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي".

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وقال: "لن نسعى لامتلاك أسلحة نووية وفي المقابل نتوقّع رفع ".

وأضاف: "لم نصل أبداً نسبة ٩٠% من تخصيب اليورانيوم ولمرة واحدة بلغنا ٦٠٪ وأبلغت محاورينا أننا سنخفض النسبة فورا إذا تم التوصل لاتفاق".

وتابع: "منشآتنا تضرّرت بشكل كبير ويجري حالياً تقييم حجم الضرر من قبل ".

وقال: "نحن مستعدون للتفاوض لضمان أن يكون برنامجنا سلمياً ولسنا مستعدين للتخلي عن شيء يمثل كرامة الشعب ".