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بعد أسابيع من الاضطرابات... البنتاغون يسحب مشاة البحرية من لوس أنجلوس

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:04
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أكد البنتاغون أنه تم سحب عناصر مشاة البحرية الذين أُرسلوا إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وذلك على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال الشهر الماضي.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنل، لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الاثنين، أن "مع عودة الاستقرار إلى لوس أنجلوس أمر وزير الدفاع بإعادة تمكرز 700 عنصر من مشاة البحرية".

وأشار المتحدث إلى أن وجود عناصر مشاة البحرية في المدينة "بعث برسالة واضحة بأن السلوك غير القانوني أمر غير مقبول".

ويأتي هذا التطور عقب سحب قوات الحرس الوطني الأميركي الأسبوع الماضي، والتي كانت قد أُرسلت إلى لوس أنجلوس للمساعدة في احتواء أعمال الشغب.

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