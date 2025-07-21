أكد أنه تم سحب عناصر الذين أُرسلوا إلى مدينة بولاية ، وذلك على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال الشهر الماضي.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنل، لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الاثنين، أن "مع عودة الاستقرار إلى لوس أنجلوس أمر بإعادة تمكرز 700 عنصر من مشاة البحرية".

وأشار المتحدث إلى أن وجود عناصر مشاة البحرية في المدينة "بعث برسالة واضحة بأن السلوك غير القانوني أمر غير مقبول".

ويأتي هذا التطور عقب سحب الأميركي الأسبوع الماضي، والتي كانت قد أُرسلت إلى لوس أنجلوس للمساعدة في احتواء أعمال الشغب.