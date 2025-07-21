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عربي-دولي

عراقجي: إيران غير مستعدة للمفاوضات المباشرة مع واشنطن حالياَ

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:22
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها قد تدرس هذه الإمكانية في المستقبل.
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وقال عراقجي في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين، تعليقا على إمكانية المفاوضات المباشرة: "في الوقت الراهن لا، ولكن في المستقبل هذا ممكن".

وتابع: "كل شيء متعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع إيران على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأشار إلى أن هناك شكوكا تجاه الولايات المتحدة لدى إيران، وفسر ذلك بأن الاتفاق النووي الذي تم  فيتوقيعه عام 2015 "لم يكن ناجحا".

وأضاف: "ولهذا السبب نحن غير مستعدين للاتصالات المباشرة بهم. ولكن عندما نشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام، فإن كل شيء سيكون ممكنا".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي، لكن المفاوضات توقفت على خلفية الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، التي دعمتها واشنطن.
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