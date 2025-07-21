عراقجي: إيران غير مستعدة للمفاوضات المباشرة مع واشنطن حالياَ

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أكد أن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للمفاوضات المباشرة مع ، لكنها قد تدرس هذه الإمكانية في .وقال في حديث لقناة " "، يوم الاثنين، تعليقا على إمكانية المفاوضات المباشرة: "في الوقت الراهن لا، ولكن في المستقبل هذا ممكن".وتابع: "كل شيء متعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أساس التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".وأشار إلى أن هناك شكوكا تجاه الولايات المتحدة لدى ، وفسر ذلك بأن الذي تم فيتوقيعه عام 2015 "لم يكن ناجحا".وأضاف: "ولهذا السبب نحن غير مستعدين للاتصالات المباشرة بهم. ولكن عندما نشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام، فإن كل شيء سيكون ممكنا".يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق جديد بشأن برنامج إيران ، لكن المفاوضات توقفت على خلفية الضربات العسكرية ضد إيران، التي دعمتها .