لازاريني: المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة

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برنامج توزيع المساعدات الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" هو "فخ موت سادي"، وفق ما أكده مفوض عام لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا .وقال لازاريني عبر إكس: "القناصة يطلقون النار عشوائياً على الحشود كما لو أنهم منحوا رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للناس، في ظل إفلات تام من العقاب".وأضاف لازاريني "لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة".