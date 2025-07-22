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عربي-دولي
لازاريني: المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة
Lebanon 24
22-07-2025
|
00:28
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برنامج توزيع المساعدات الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" هو "فخ موت سادي"، وفق ما أكده مفوض عام
وكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
أونروا
فيليب لازاريني
.
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وقال لازاريني عبر إكس: "القناصة يطلقون النار عشوائياً على الحشود كما لو أنهم منحوا رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للناس، في ظل إفلات تام من العقاب".
وأضاف لازاريني "لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة".
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