جولة جديدة من المحادثات الاوكرانية- الروسية في تركيا الأربعاء.. زيلينسكي: لعقد اجتماع مع بوتين

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أعلن الرئيس الأوكراني الاثنين أن جولة جديدة من المحادثات بين وكييف ستُعقد الأربعاء في ، بعد أن فشلت جلستان سابقتان بتحقيق تقدم يُذكر لإنهاء الحرب بين الطرفين.وقال في كلمته اليومية عبر : "ناقشتُ مع (الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني) رستم عمروف التحضيرات لعملية تبادل أسرى ولاجتماع جديد في تركيا مع الجانب الروسي. وأشار عمروف إلى أن الاجتماع مُقرر الأربعاء"، مشيراً إلى أن "تفاصيل إضافية ستتوافر غداً" الثلاثاء.ويشغل عمروف حالياً منصب لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع .في سياق متصل، قال زيلينسكي لدبلوماسيين في الاثنين إن المحادثات التفصيلية بشأن وقف إطلاق النار ليست مدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.وأضاف الرئيس الأوكراني أن الاجتماع يجب أن يركز بدلاً من ذلك على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم، بالإضافة إلى التحضير لعقد اجتماع على المستوى الرئاسي.وقال زيلينسكي، موضحاً إصراره على عقد اجتماع مع : "نحن بحاجة إلى المزيد من الزخم في المفاوضات لإنهاء الحرب". وأكد أنه لا يمكن توقع نتائج إلا من خلال مناقشات على أعلى مستوى.