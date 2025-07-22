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عربي-دولي

جولة جديدة من المحادثات الاوكرانية- الروسية في تركيا الأربعاء.. زيلينسكي: لعقد اجتماع مع بوتين

Lebanon 24
22-07-2025 | 00:48
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن جولة جديدة من المحادثات بين موسكو وكييف ستُعقد الأربعاء في تركيا، بعد أن فشلت جلستان سابقتان بتحقيق تقدم يُذكر لإنهاء الحرب بين الطرفين.
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وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ناقشتُ مع (الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني) رستم عمروف التحضيرات لعملية تبادل أسرى ولاجتماع جديد في تركيا مع الجانب الروسي. وأشار عمروف إلى أن الاجتماع مُقرر الأربعاء"، مشيراً إلى أن "تفاصيل إضافية ستتوافر غداً" الثلاثاء.

ويشغل عمروف حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

في سياق متصل، قال زيلينسكي لدبلوماسيين في كييف الاثنين إن المحادثات التفصيلية بشأن وقف إطلاق النار ليست مدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الاجتماع يجب أن يركز بدلاً من ذلك على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم، بالإضافة إلى التحضير لعقد اجتماع على المستوى الرئاسي.

وقال زيلينسكي، موضحاً إصراره على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن بحاجة إلى المزيد من الزخم في المفاوضات لإنهاء الحرب". وأكد أنه لا يمكن توقع نتائج إلا من خلال مناقشات على أعلى مستوى.
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