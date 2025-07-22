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عربي-دولي

رئيس دولة سابق مهدد بالسجن... فما السبب؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:11
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منح قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية محامي الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو مهلة 24 ساعة لتقديم تفسير بشأن "عدم احترام" موكلهم لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مهددًا إياهم بالسجن الفوري في حال عدم الامتثال.
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والرئيس السابق، الذي تم إجباره على ارتداء سوار إلكتروني واتباع إجراءات تقييدية أخرى بسبب شبهات بمحاولته "عرقلة سير العدالة"، أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام يوم الإثنين، انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهذا ما دفع المحكمة إلى إصدار هذا التحذير، وفقًا لما أظهرته وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وبرر القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس هذه الإجراءات التقييدية باتهام الرئيس السابق (2019-2022) بأنه "حرض بالاشتراك مع نجله إدواردو الولايات المتحدة على القيام بأعمال عدائية ضد البرازيل ومحاولة عرقلة المحاكمة التي يرأسها هو شخصيا".

وتتزايد الضغوط القضائية على بولسونارو في خضم أزمة دبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة.

وبولسونارو البالغ من العمر 70 عاما يواجه خطر السجن لأكثر من 40 عاما في محاكمة يعتبرها "حملة اضطهاد" سياسي.
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