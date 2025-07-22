رئيس دولة سابق مهدد بالسجن... فما السبب؟

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والرئيس السابق، الذي تم إجباره على ارتداء سوار إلكتروني واتباع إجراءات تقييدية أخرى بسبب شبهات بمحاولته "عرقلة سير العدالة"، أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام يوم الإثنين، انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهذا ما دفع المحكمة إلى إصدار هذا التحذير، وفقًا لما أظهرته وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".وبرر القاضي في المحكمة هذه الإجراءات التقييدية باتهام الرئيس السابق (2019-2022) بأنه "حرض بالاشتراك مع نجله إدواردو على القيام بأعمال عدائية ضد ومحاولة عرقلة المحاكمة التي يرأسها هو شخصيا".وتتزايد الضغوط القضائية على في خضم أزمة دبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة.وبولسونارو البالغ من العمر 70 عاما يواجه خطر السجن لأكثر من 40 عاما في محاكمة يعتبرها "حملة اضطهاد" سياسي.