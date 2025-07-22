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عربي-دولي
أكثر من 3500 أسرة وصلت درعا.. النزوح من السويداء مستمر
Lebanon 24
22-07-2025
|
01:20
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أكد مسؤول حكومي في محافظة
درعا
، الاثنين، نزوح أكثر من 3500 أسرة من البدو والدروز من منازلهم بمحافظة
السويداء
إلى محافظة درعا جنوبي
سوريا
.
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وأوضح حسين نصيرات، عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ في محافظة درعا، في حديث مع وكالة "
الأناضول
"، أن عملية النزوح من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي متواصلة "بسبب المخاوف الأمنية". وأضاف: "استقبلنا أكثر من 3500 عائلة حتى الآن. ووصلت
صباح اليوم
أكثر من 200 عائلة مهاجرة جديدة إلى درعا".
ومن بين
النازحين
إلى درعا بحسب نصيرات، عائلات من العشائر البدوية ومن
الطائفة الدرزية
وأبناء محافظات أخرى كانت تقيم في السويداء.
وأشار نصيرات إلى أن معظم النازحين تم إيواؤهم في 30 مركزاً مؤقتاً بمدارس مهجورة. ولفت إلى أن بعض العائلات لجأت إلى أقاربها وبعضها نصب خياماً في مناطق مفتوحة حول المدينة.
وذكر نصيرات أن المجتمع المضيف كان في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً: "منذ اللحظة الأولى، حشد السكان المحليون جهودهم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ثم انضمت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى العملية، وتستمر المساعدات بالتنسيق مع
لجنة الطوارئ
بمحافظة درعا، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرها من منظمات الإغاثة".
وأكد أن المزيد من الأسر قد تغادر منازلها جراء الاشتباكات في السويداء، مضيفاً: "نتوقع نزوح ما لا يقل عن ألفي أسرة أخرى مع فتح الممرات الإنسانية الآمنة، لذا نقوم بإعداد مراكز إيواء جديدة في مناطق مختلفة".
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