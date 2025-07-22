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تحطم مقاتلة في بنغلادش.. وسقوط عشرات القتلى

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:10
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ارتفعت حصيلة حادث تحطّم طائرة مقاتلة بنغلادشية في مدرسة بالعاصمة دكا، إلى 27 قتيلا على الأقلّ، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء.

وتحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنغلاديش بمدرسة في العاصمة دكا بعد وقت قصير من إقلاعها بعد ظهر يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل الطيار و26 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، بحسب ما أفاد به مسؤولون.
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وأدى الحادث إلى إصابة 171 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، وتم إنقاذهم من مبنى المدرسة المكوّن من طابقين والمشتعل بالنيران، بحسب ما ذكره المسؤولون.

وتم نقل المصابين، وكثير منهم يعانون من حروق، بواسطة طائرات مروحية وسيارات إسعاف، بل وحتى بين أذرع رجال الإطفاء والآباء.

وكانت التقارير الأولية بعد الحادث قد أشارت إلى مقتل 20 شخصا، لكن خمسة منهم توفوا لاحقا متأثرين بجراحهم خلال الليل. وقال الأطباء مساء الاثنين إن حالة نحو عشرين مصابا لا تزال حرجة.
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