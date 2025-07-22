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عربي-دولي

بعد انتقاد هانتر بايدن.. البيت الأبيض يصدر رداً قاسياً على موقفه من ترحيل المهاجرين

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:24
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رد البيت الأبيض على تصريحات نجل الرئيس السابق هانتر بايدن، الذي انتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يخص سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
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وفي مقابلة مع صانع المحتوى أندرو كالاهان على منصة "يوتيوب"، وجه بايدن انتقادات حادة للحكومة الأميركية، متهمًا الديمقراطيين بالتزام الصمت بينما كانت إدارة ترامب تقوم بجمع وترحيل المهاجرين الذين "كانوا يعتبرون الولايات المتحدة وطنهم".

كما طرح بايدن تساؤلات حول من سيتولى وظائف مثل تنظيف غرف الفنادق، وغسل الصحون، ورعاية الحدائق، لو لم يكن هؤلاء المهاجرون قد "وجدوا طريقهم للوصول إلى هنا" وكانوا مستعدين للعمل.

جاء رد البيت الأبيض قاسيًا على تصريحات هانتر بايدن، حيث أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إلى حادثة تعرض أحد عملاء حرس الحدود لاعتداء عنيف، في محاولة لربط بايدن بالمهاجرين الذين قد يكونون متورطين في الجرائم. كما لم تتردد جاكسون في التذكير بسجل بايدن الشخصي المتعلق بالإدمان.

وقالت جاكسون: "أُطلق النار مؤخرا على عميل تابع لجهاز حماية الحدود والجمارك في وجهه على يد مهاجرَين غير قانونيين سمح جو بايدن بدخولهم البلاد. لكن هانتر يبدو منشغلا أكثر بمن سيقوم بتنظيف غرفته الفندقية بعد نوبات سكره. هذا النوع من القسوة والأنانية الخبيثة من عائلة بايدن الإجرامية هو تحديدا السبب الذي جعل جو بايدن يغادر منصبه وهو يتمتع بأدنى معدلات تأييد في التاريخ".

وكان أحد آخر القرارات التي اتخذها جو بايدن كرئيس، هو إصدار عفو شامل عن أي جرائم قد يكون هانتر قد ارتكبها أو يُشتبه بأنه ارتكبها منذ عام 2014، مبررا ذلك حينها بتعرض ابنه لـ"ملاحقة انتقائية وغير عادلة".

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