بعد انتقاد هانتر بايدن.. البيت الأبيض يصدر رداً قاسياً على موقفه من ترحيل المهاجرين

جاء رد البيت الأبيض قاسيًا على تصريحات هانتر بايدن، حيث أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إلى حادثة تعرض أحد عملاء حرس الحدود لاعتداء عنيف، في محاولة لربط بايدن بالمهاجرين الذين قد يكونون متورطين في الجرائم. كما لم تتردد جاكسون في التذكير بسجل بايدن الشخصي المتعلق بالإدمان.
وقالت جاكسون: "أُطلق النار مؤخرا على عميل تابع لجهاز حماية الحدود والجمارك في وجهه على يد مهاجرَين غير قانونيين سمح جو بايدن بدخولهم البلاد. لكن هانتر يبدو منشغلا أكثر بمن سيقوم بتنظيف غرفته الفندقية بعد نوبات سكره. هذا النوع من القسوة والأنانية الخبيثة من عائلة بايدن الإجرامية هو تحديدا السبب الذي جعل جو بايدن يغادر منصبه وهو يتمتع بأدنى معدلات تأييد في التاريخ".