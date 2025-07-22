أرمينيا.. حزب المعارضة يطالب بمحاكمة باشينيان

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طالب حزب الأرميني "تاشناكتسيوتون" بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بسبب خططه لمهاجمة الأرمنية.وجاء جاء في بيان الحزب: "تصريحات وخطوات ، التي تستهدف عزل "كاثوليكوس جميع الأرمن"، تشير إلى استعداد لارتكاب جرائم خطيرة، كعرقلة عمل ، والتحريض على أعمال شغب، وفرض استقالة الكاثوليكوس قسرا، أو حتى احتجازه رهينة والتحريض على أعمال شغب جماعية وتنظيمها".ودعا الحزب الأرمن إلى رفض "الاستفزازات غير الدستورية"، وعدم المشاركة في أي أعمال شغب أو تخريب.وطالب البيان بملاحقة باشينيان قانونيا، كما حث الشرطة وأجهزة الأمن على منع "جرائم "، مؤكدًا أن منع هذه الجرائم يتوافق مع القانون الأرمني.وأكد الحزب أن الكنيسة الأرمنية "عماد الهوية الوطنية"، مشيرا إلى أن الشعب لن يتسامح مع "حملة باشينيان غير القانونية" ضدها، داعيًا إلى "حماية المقدسات بكل الوسائل المشروعة".