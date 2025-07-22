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أرمينيا.. حزب المعارضة يطالب بمحاكمة باشينيان

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:27
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طالب حزب المعارضة الأرميني "تاشناكتسيوتون" النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب خططه لمهاجمة الكنيسة الرسولية الأرمنية.
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وجاء جاء في بيان الحزب: "تصريحات وخطوات باشينيان، التي تستهدف عزل "كاثوليكوس جميع الأرمن"، تشير إلى استعداد لارتكاب جرائم خطيرة، كعرقلة عمل المركز الروحي، والتحريض على أعمال شغب، وفرض استقالة الكاثوليكوس قسرا، أو حتى احتجازه رهينة والتحريض على أعمال شغب جماعية وتنظيمها".

ودعا الحزب الأرمن إلى رفض "الاستفزازات غير الدستورية"، وعدم المشاركة في أي أعمال شغب أو تخريب.

وطالب البيان النيابة بملاحقة باشينيان قانونيا، كما حث الشرطة وأجهزة الأمن على منع "جرائم السلطة التنفيذية"، مؤكدًا أن منع هذه الجرائم يتوافق مع القانون الأرمني.

وأكد الحزب أن الكنيسة الأرمنية "عماد الهوية الوطنية"، مشيرا إلى أن الشعب لن يتسامح مع "حملة باشينيان غير القانونية" ضدها، داعيًا إلى "حماية المقدسات بكل الوسائل المشروعة".
 
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