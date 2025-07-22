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عربي-دولي

حصيلة جديدة لعدد قتلى الحرب مع إسرائيل.. هذا ما أعلنته الحكومة الايرانية

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:47
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم الثلاثاء إن 1062 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلا.
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وكان العدد الرسمي السابق للقتلى 935.
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