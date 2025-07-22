حصيلة جديدة لعدد قتلى الحرب مع إسرائيل.. هذا ما أعلنته الحكومة الايرانية

Advertisement

قالت المتحدثة باسم الحكومة اليوم الثلاثاء إن 1062 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوما مع الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلا.وكان العدد الرسمي السابق للقتلى 935.