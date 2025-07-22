بعد الأحداث الأخيرة... هكذا يبدو المشهد في السويداء

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تعاني مدينة ومحيطها من تدهور إنساني كبير، حيث تشهد انقطاعًا تامًا للكهرباء، وضعفًا شديدًا في خدمات الإنترنت، فضلاً عن نقص حاد في المواد الغذائية والمياه.كما تغير المشهد المؤدي إلى المدينة خلال 12 ساعة فقط، حيث تم إنشاء سواتر ترابية باستخدام جرافة على بعد حوالي 25 كيلومترًا من ، وانتشرت العشرات من عناصر الأمن السوري أمام الحواجز.وتُعتبر الهدنة الحالية اختبارًا حاسمًا لمستقبل ، حيث أن انهيارها قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع والعنف الطائفي.وخلال الأيام الماضية، شهدت المدينة عمليات قتل ميداني وإعدامات جماعية، وفقًا لما نقلته شبكة " " عن نشطاء ومواطنين .وفي مشاهد مروعة داخل المدينة، تم العثور على جثث لمدنيين في الشوارع، معظمها مصابة بطلقات في الرأس. بينما لا تزال المنازل والمتاجر مشتعلة نتيجة أعمال نهب واسعة تلت انسحاب المقاتلين من بعض المناطق.