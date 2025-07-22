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عربي-دولي

صاروخ حوثي يستهدف وسط إسرائيل.. ويسقط خارج الحدود

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:04
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رصد الجيش الإسرائيلي، اليوم، إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، وتحديدًا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب ما أفادت "العربية". 
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وبحسب المعلومات الأولية، فإن الصاروخ كان موجّهًا نحو وسط إسرائيل، إلا أنه سقط خارج الحدود، دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات. 
 
 
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