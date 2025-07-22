صاروخ حوثي يستهدف وسط إسرائيل.. ويسقط خارج الحدود

رصد الجيش ، اليوم، إطلاق صاروخ من الأراضي ، وتحديدًا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب ما أفادت "العربية".

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وبحسب المعلومات الأولية، فإن الصاروخ كان موجّهًا نحو وسط ، إلا أنه سقط خارج الحدود، دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.