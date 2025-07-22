برعاية أميركا وتركيا... ما الذي يجري بين سوريا وإسرائيل؟

ذكرت "العربية" أنّ مصادر أفادت أنّ "التواصل الأمنيّ عاد بين الإدارة السوريّة وإسرائيل برعاية أميركيّة - تركيّة".

وكشفت المصادر أنّ " وسوريا تبحثان مسائل "قوّات الديمقراطيّة" والدروز والعلويين والتفاهمات مع ".

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وأشارت إلى أنّ "وفداً إسرائيليّاً يتّجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات"، وأكّدت أنّ "مسألة في طريقها إلى الحلّ".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الإدارة السوريّة فُوجئت من ردّ فعل إسرائيل على أحداث السويداء".





وأضافت المصادر أنّ "إسرائيل لم تتعهد بوقف هجماتها على سوريا، وتُطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خطّ 1974". (العربية)