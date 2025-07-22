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عربي-دولي

برعاية أميركا وتركيا... ما الذي يجري بين سوريا وإسرائيل؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:00
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ذكرت "العربية" أنّ مصادر أفادت أنّ "التواصل الأمنيّ عاد بين الإدارة السوريّة وإسرائيل برعاية أميركيّة - تركيّة".
وكشفت المصادر أنّ "تركيا وسوريا تبحثان مسائل "قوّات سوريا الديمقراطيّة" والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل".
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وأشارت إلى أنّ "وفداً إسرائيليّاً يتّجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات"، وأكّدت أنّ "مسألة السويداء في طريقها إلى الحلّ".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الإدارة السوريّة فُوجئت من ردّ فعل إسرائيل على أحداث السويداء".


وأضافت المصادر أنّ "إسرائيل لم تتعهد بوقف هجماتها على سوريا، وتُطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خطّ 1974". (العربية)
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