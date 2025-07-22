الموت يُؤلم الأميرين ويليام وهاري

أعلن صحيفة "ذا صن" البريطانيّة، عن العثور على جثة روزي روش، إبنة عمّ الأميرين وهاري، في منزل عائلتها في .

Advertisement

وكشفت الصحيفة، أنّه تمّ العثور قرب جثة روش البالغة من العمر 20 عاماً، على سلاحٍ ناريّ.

وأكد الطبيب الشرعي، أنّ "الشرطة لا تشتبه بوجود شبهة جنائية". (ارم نيوز)