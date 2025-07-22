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الموت يُؤلم الأميرين ويليام وهاري

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:10
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أعلن صحيفة "ذا صن" البريطانيّة، عن العثور على جثة روزي روش، إبنة عمّ الأميرين ويليام وهاري، في منزل عائلتها في مقاطعة ويلتشير.
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وكشفت الصحيفة، أنّه تمّ العثور قرب جثة روش البالغة من العمر 20 عاماً، على سلاحٍ ناريّ.
 
 
وأكد الطبيب الشرعي، أنّ "الشرطة لا تشتبه بوجود شبهة جنائية". (ارم نيوز)
 
 
 
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