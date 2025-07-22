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إقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:33
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ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة. (سكاي نيوز)
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