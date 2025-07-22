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تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوريّ... ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:00
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كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوريّ، عن مقتل 1426 شخصاً، وقالت "قمنا بتدوين 930 إفادة لشهود أحداث الساحل".
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وأضافت اللجنة الوطنية: "حددنا أسماء 265 شخصاً من فلول النظام السابق من المتهمين المحتملين في أحداث الساحل".
 
 
وأفادت أنّ "هجمات الفلول في 26 آذار أسفرت عن مقتل 238 فرداً من الأمن العام والجيش السوريّ في اللاذقية وطرطوس وحماة".
 
 
ولفتت اللجنة إلى أنّ "فلول النظام السابق حاولوا السيطرة على قرى في الساحل بهدف إقامة دويلة".
 
 
وتابعت: "إحاطتنا هذه تشكل ملخصاً ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير من النواحي الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية".
 
 
واعتبرت اللجنة أنّ "الانتهاكات في الساحل لم تكن منظمة، والانتقامات أغلبها كانت ثأرية وليست طائفية".
 
وأشارت إلى أنّ "هناك من انتحل صفة عسكريين أو أفراد أمن لتحقيق مكاسب شخصية، ونرجح أن أفرادا ومجموعات يرتبطون ببعض الفصائل العسكرية خالفوا الأوامر ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين".
 
وأوصت اللجنة "بالإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع في مشاريع ضبط السلاح ودمج الفصائل، وملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إقرار العدالة الانتقالية".
 
وقالت: "توصلنا إلى معرفة 298 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وجرى تسليم قوائم أسمائهم للنائب العام، وسنُسلّم أسماء المتهمين إلى رئيس الجمهورية ولن يتم إعلانها وفقا لمشورة مؤسسات حقوقية".
 
 
وشدّدت اللجنة على أنّ "كلّ الجهات الرسمية الحكومية تعاونت مع اللجنة لمعرفة الضالعين في أحداث الساحل، ونحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة كل المتورطين في أحداث الساحل". (رصد لبنان 24)
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