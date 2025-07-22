تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوريّ... ماذا تضمّن؟

كشفت في أحداث الساحل السوريّ، عن مقتل 1426 شخصاً، وقالت "قمنا بتدوين 930 إفادة لشهود أحداث الساحل".

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وأضافت : "حددنا أسماء 265 شخصاً من فلول النظام السابق من المتهمين المحتملين في أحداث الساحل".

وأفادت أنّ "هجمات الفلول في 26 آذار أسفرت عن مقتل 238 فرداً من والجيش السوريّ في وطرطوس وحماة".

ولفتت اللجنة إلى أنّ "فلول النظام السابق حاولوا السيطرة على قرى في الساحل بهدف إقامة دويلة".

وتابعت: "إحاطتنا هذه تشكل ملخصاً ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير من النواحي الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية".

واعتبرت اللجنة أنّ "الانتهاكات في الساحل لم تكن منظمة، والانتقامات أغلبها كانت ثأرية وليست طائفية".

نرجح أن أفرادا ومجموعات يرتبطون ببعض الفصائل العسكرية خالفوا الأوامر ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين". وأشارت إلى أنّ "هناك من انتحل صفة عسكريين أو أفراد أمن لتحقيق مكاسب شخصية، و

وأوصت اللجنة "بالإسراع في تنفيذ خطة في مشاريع ضبط السلاح ودمج الفصائل، وملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إقرار العدالة الانتقالية". وقالت: "توصلنا إلى معرفة 298 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وجرى تسليم قوائم أسمائهم للنائب العام، و سنُسلّم أسماء المتهمين إلى رئيس الجمهورية ولن يتم إعلانها وفقا لمشورة مؤسسات حقوقية".