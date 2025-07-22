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بيسكوف: الجانب الروسي لا يتوقع إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:10
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي لا يتوقع تحقيق "اختراقات كبيرة" في المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
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وقال بيسكوف للصحافيين: "لنكن صريحين، مسألة التسوية الأوكرانية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى أو إعادة جثث القتلى يُعد إنجازاً، بحد ذاته، لذلك، في هذه الحالة، لا أشارككم شكوككم، بالطبع، لا يوجد سبب للاعتقاد بحدوث أي اختراقات كمعجزة من السماء، من غير المرجح أن يكون ذلك ممكناً في الوضع الحالي".
 
وأوضح بيسكوف، أن مشروع مذكرتي التفاهم بشأن التسوية السلمية بين موسكو وكييف سيكون الموضوع الرئيسي للجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة.

وقال: "موضوع المفاوضات معقد للغاية، سيكون من الضروري بالطبع مناقشة مسودة المذكرتين التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية بالإضافة إلى قضايا أخرى". (العربية)
 
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