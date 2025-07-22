بيسكوف: الجانب الروسي لا يتوقع إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا

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أعلن الناطق باسم ، ، أن الجانب الروسي لا يتوقع تحقيق "اختراقات كبيرة" في المفاوضات بين وفدي وأوكرانيا في إسطنبول.وقال بيسكوف للصحافيين: "لنكن صريحين، مسألة التسوية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى أو إعادة جثث القتلى يُعد إنجازاً، بحد ذاته، لذلك، في هذه الحالة، لا أشارككم شكوككم، بالطبع، لا يوجد سبب للاعتقاد بحدوث أي اختراقات كمعجزة من السماء، من غير المرجح أن يكون ذلك ممكناً في الوضع الحالي".