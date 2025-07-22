بعدما فُضِحَ أمرها في حفل "كولدبلاي"... وثائق جديدة تُورّط كريستين كابوت

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كشفت صحيفة "ذا صن"، أن كريستين كابوت التي شوهدت وهي تحتضن آندي الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أسترونومر"، خلال حفل فرقة "كولدبلاي"، حصلت على قرض عقاري بقيمة 1.6 مليون دولار على منزل متهالك اشترته مع زوجها.واشترت كابوت وزوجها المنزل بقيمة 2.2 مليون دولار على ساحل نيو هامبشاير، وأظهرت وثائق أن الزوجين حصلا على قرض ضخم على المنزل من " ".