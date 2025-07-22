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عربي-دولي

بعدما فُضِحَ أمرها في حفل "كولدبلاي"... وثائق جديدة تُورّط كريستين كابوت

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:39
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كشفت صحيفة "ذا صن"، أن كريستين كابوت التي شوهدت وهي تحتضن آندي بايرون الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أسترونومر"، خلال حفل فرقة "كولدبلاي"، حصلت على قرض عقاري بقيمة 1.6 مليون دولار على منزل متهالك اشترته مع زوجها.
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واشترت كابوت وزوجها المنزل بقيمة 2.2 مليون دولار على ساحل نيو هامبشاير، وأظهرت وثائق أن الزوجين حصلا على قرض ضخم على المنزل من "مورغان ستانلي".
 
 
كما أظهرت الوثائق أنّ "إسميهما مدرجان في أوراق الرهن العقاري". (ارم نيوز)
 
 
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