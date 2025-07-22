الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من "اليونسكو"

أعلنت مسؤولة في أن أصدر قرارا بانسحاب من للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو".

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وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا لـ" بوست" بأنه "عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين".



وأضافت: "قرر انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأميركيون في تشرين الثاني".



ووفق للمسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي "لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيرا ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن "محتلة" من قبل ، وتدين حرب الدولة اليهودية على ، دون انتقاد حكم الجماعة الإرهابية الوحشي على غزة".



بالإضافة إلى ذلك، تعد ثاني أكبر ممول لليونسكو، حيث يشغل مواطنون صينيون مثل نائب شينغ تشو مناصب قيادية رئيسية.



وقالت كيلي: "استغلت نفوذها على اليونسكو لتعزيز المعايير العالمية التي تخدم مصالح بكين". (روسيا اليوم)