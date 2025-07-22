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عربي-دولي
الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من "اليونسكو"
Lebanon 24
22-07-2025
|
08:47
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أعلنت مسؤولة في
البيت الأبيض
أن
الرئيس دونالد ترامب
أصدر قرارا بانسحاب
الولايات المتحدة
من
منظمة الأمم المتحدة
للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو".
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وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا
كيلي
لـ"
نيويورك
بوست" بأنه "عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين".
وأضافت: "قرر
ترامب
انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأميركيون في تشرين الثاني".
ووفق للمسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي "لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيرا ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن
فلسطين
"محتلة" من قبل
إسرائيل
، وتدين حرب الدولة اليهودية على
حماس
، دون انتقاد حكم الجماعة الإرهابية الوحشي على غزة".
بالإضافة إلى ذلك، تعد
بكين
ثاني أكبر ممول لليونسكو، حيث يشغل مواطنون صينيون مثل نائب
المدير العام
شينغ تشو مناصب قيادية رئيسية.
وقالت كيلي: "استغلت
الصين
نفوذها على اليونسكو لتعزيز المعايير العالمية التي تخدم مصالح بكين". (روسيا اليوم)
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