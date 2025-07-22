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إقتصاد

عند 0.4 بالمئة... التضخم السنويّ يستقرّ في المغرب

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:30
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استقرّ التضخم السنوي في المغرب عند 0.‭‭‭ ‬‬‬‬‬ بالمئة في حزيران.
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في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي 1.1 بالمئة على أساس سنويّ، و0.2 بالمئة على أساس شهريّ. (سكاي نيوز)

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