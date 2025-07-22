عند 0.4 بالمئة... التضخم السنويّ يستقرّ في المغرب

استقرّ التضخم السنوي في عند 0.‭‭‭ ‬‬‬‬‬ بالمئة في حزيران.

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في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي 1.1 بالمئة على أساس سنويّ، و0.2 بالمئة على أساس شهريّ. (سكاي نيوز)