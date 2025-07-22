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عربي-دولي

المتحدث باسم "قسد": من المستحيل تسليم سلاحنا

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:32
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية أبجر داود، أنّه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلحتها".
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وأضاف أنّ "قسد" يُمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي". وشدّد على أنّ "قسد" ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه". (العربية)
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