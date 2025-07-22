المتحدث باسم "قسد": من المستحيل تسليم سلاحنا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات أبجر داود، أنّه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلحتها".

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وأضاف أنّ "قسد" يُمكنها الانضمام إلى عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون ". وشدّد على أنّ "قسد" ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه". (العربية)