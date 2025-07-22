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عربي-دولي

فون دير لاين: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:26
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن صور المدنيين الذين يُقتلون في غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية "لا يمكن تحملها".
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وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وسرعة وإلى احترام القانون الدولي.
 
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لا يُمكن استهداف المدنيين. أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها. يُجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني".

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