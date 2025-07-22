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عربي-دولي
فون دير لاين: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
Lebanon 24
22-07-2025
|
10:26
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قالت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
إن صور المدنيين الذين يُقتلون في غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية "لا يمكن تحملها".
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وجددت دعوة
الاتحاد الأوروبي
إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وسرعة وإلى احترام القانون الدولي.
وكتبت
فون دير لاين
في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لا يُمكن استهداف المدنيين. أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها. يُجدد الاتحاد
الأوروبي
دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني".
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