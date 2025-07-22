قبل انتهاء مهلة واشنطن.. مفاوضات أميركية صينية حول الرسوم

أعلن الأميركية عن لقائه مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل لبحث تمديد الموعد النهائي المقرر في 12 آب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات .

Advertisement

وجاء تصريح الوزير الأميركي في مقابلة له على برنامج على قناة " بيزنس" الأميركية، حيث أكد أن العلاقات التجارية مع في "مرحلة جيدة جدا"، مشيرا إلى أن المحادثات المقررة في ستوكهولم ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



وأعرب بيسنت عن تفاؤله بالعلاقات التجارية الأميركية الصينية قائلا: "أعتقد أننا انتقلنا إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح التعاون بناء وسنتمكن من تحقيق تقدم كبير الآن بعد استقرار التجارة عند مستوى جيد".



وأضاف أن المباحثات هذه المرة لن تقتصر على موضوعات التعريفات الجمركية التقليدية، بل ستشمل أيضا قضايا هيكلية مثل الحد من الاعتماد المفرط للصين على التصنيع والتصدير، معربا عن أمله في أن "تخفف الصين من فائض إنتاجها الصناعي وتركز أكثر على بناء اقتصاد استهلاكي". (روسيا اليوم)