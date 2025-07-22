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إقتصاد

قبل انتهاء مهلة واشنطن.. مفاوضات أميركية صينية حول الرسوم

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:45
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أعلن وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت عن لقائه مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل لبحث تمديد الموعد النهائي المقرر في 12 آب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
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وجاء تصريح الوزير الأميركي في مقابلة له على برنامج على قناة "فوكس بيزنس" الأميركية، حيث أكد أن العلاقات التجارية مع الصين في "مرحلة جيدة جدا"، مشيرا إلى أن المحادثات المقررة في ستوكهولم ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأعرب بيسنت عن تفاؤله بالعلاقات التجارية الأميركية الصينية قائلا: "أعتقد أننا انتقلنا إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح التعاون بناء وسنتمكن من تحقيق تقدم كبير الآن بعد استقرار التجارة عند مستوى جيد".

وأضاف أن المباحثات هذه المرة لن تقتصر على موضوعات التعريفات الجمركية التقليدية، بل ستشمل أيضا قضايا هيكلية مثل الحد من الاعتماد المفرط للصين على التصنيع والتصدير، معربا عن أمله في أن "تخفف الصين من فائض إنتاجها الصناعي وتركز أكثر على بناء اقتصاد استهلاكي". (روسيا اليوم) 

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