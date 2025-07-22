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عربي-دولي

أردوغان يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن غزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:05
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حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، المجتمع الدولي على "الوقوف صفًا واحدًا" في وجه "الوحشية" الإسرائيلية في غزة.
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وقال أردوغان خلال المعرض الدولي السابع عشر للصناعات الدفاعية في إسطنبول: "دعونا نقول كفى لهذا الظلم وهذه الوحشية".

وقال: "لا يمكن لأي شخص يتمتع بذرة من الكرامة الإنسانية أن يقبل القسوة التي يموت فيها عشرات الأبرياء يوميًا بسبب نقص رغيف خبز أو رشفة ماء. معاناة أطفال غزة - الذين قُطعت أوصالهم بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية - هي معاناتنا".
(بالعربية)
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