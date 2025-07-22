أردوغان يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن غزة

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حثّ الرئيس ، الثلاثاء، على "الوقوف صفًا واحدًا" في وجه "الوحشية" في غزة.وقال خلال السابع عشر للصناعات الدفاعية في إسطنبول: "دعونا نقول كفى لهذا الظلم وهذه الوحشية".وقال: "لا يمكن لأي شخص يتمتع بذرة من الكرامة الإنسانية أن يقبل القسوة التي يموت فيها عشرات الأبرياء يوميًا بسبب نقص رغيف خبز أو رشفة ماء. معاناة أطفال غزة - الذين قُطعت أوصالهم بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية - هي معاناتنا".